В Мурманске ищут водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе и уехал

Мужчина скрылся с места ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Далеко не все водители берут на себя ответственность, когда по их вине происходят неприятности на дороге. Так, в Мурманске разыскивают мужчину, который сбил девочку, переходившую проезжую часть по "зебре".

- Утром 4 декабря дочь шла в школу №56 по пешеходному переходу, и ее сбила черная машина, за рулем которой был немолодой мужчина. Девочку отбросило, номер не запомнила, так как была в шоке. Водитель извинился и скрылся с места происшествия, даже не вызвал скорую помощь. Хорошо, что проходившие мимо люди помогли, - поделилась в паблике "Мурманск" родственница пострадавшей девочки Олеся Шиндяпина.

Обследование в больнице показало, что у юной мурманчанки сильная гематома на бедре и разбита коленка.

Женщина просит откликнуться очевидцев случившегося или водителей, у которых происшествие заснято на видеорегистратор.

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