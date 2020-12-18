Доктор Мясников про врача из Алакуртти: «Это хамство по отношению к специалисту! Советую звонившему Путину облегчить душу и извиниться»

За врача Татьяну Яковлеву заступился доктор Алексей Мясников. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Еще долго будут жители Мурманской области, да и вообще страны, будут обсуждать звонок жителя Алакуртти Юрия Краснянского на Прямую линию-2020 с Владимиром Путиным. Напомним: он пожаловался на то, что в местной амбулатории работает женщина 87 лет, которая "не может отличить геморрой от ангины".

За врача Татьяну Яковлеву заступился доктор Алексей Мясников. В своем Telegam он написал возмущенный пост.

- Как возможно такое хамство по отношению к врачу со стажем в 40 лет?! К женщине, которая в свои 86 работает (на самом деле Татьяне Яковлевой 66 лет), принося пользу людям?! И я так понимаю, что работает в селе Заполярья, куда другие медработники не очень и едут... Это унижение заслуженного доктора (такая преданность профессии вызывает уважение), это унижение самого звания Российского врача и это унижение Президента, который вынужден был выслушать этот хамский отзыв. Я бы очень советовал Юрию Краснянскому извиниться перед доктором. Облегчить душу, ведь он еще много раз будет проходить через руки врачей, и ему будет стыдно на них смотреть, если он не извиниться сейчас. А доктору Татьяне Яковлевой скажу: "Доктор, вы же всякое видели в своей жизни! На всех обижаться - сил на оказание помощи людям не хватит. А вы людям нужны, в том числе и тем, которые позволяют по скудоумию подобные высказывания!" - написал доктор Мясников.

Сама Татьяна Яковлева очень обиделась на Юрия Краснянского.

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