В Мурманске из-за пожара в магазине бытовой химии эвакуировали людей из ночного клуба

Из ночного клуба «Коммуналка» эвакуировали трех человек. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Утро пятницы, 18 декабря, стало для некоторых предпринимателей в Мурманске не очень добрым, ведь началось с пожара, за которым последует подсчет убытков.

- Поступило сообщение о возгорании в магазине «Улыбка радуги» по адресу улица Героев рыбачьего, 1 на площади 20 квадратных метров. Торговая точка находится в двухэтажном доме, где нет жилых квартир. Из ночного клуба «Коммуналка» эвакуировали трех человек. На месте работают два отделения пожарно-спасательной части-7, 1 отделение пожарно-спасательной части 12. В данный момент пожар локализован, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: на этой неделе пожар случился в квартире одного из домов в Оленегорске, огонь унес жизнь мужчины, а его жена, спасаясь от пламени, выпрыгнула в окно.

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