В Оленегорске женщина выпрыгнула из окна, чтобы спастись из пожара

Чтобы спастись от пламени, женщина выпрыгнула в окно, а вот ее супруг остался в квартире. Фото: vk.com/sumurm

Пожар в жилом доме в Оленегорске оборвал жизнь одного человека и отправил в больницу другого.

Утром 15 декабря пожарные поспешили на вызов на улицу Советская, здесь загорелась одна из квартир на четвертом этаже в доме №14.По предварительной версии, пожар начался с коридора. В помещении находились два человека: мужчина и женщина.

Чтобы спастись от пламени, женщина выпрыгнула в окно, а вот ее супруг остался в квартире. Его тело нашли после того, как пожар был потушен. Погибшим оказался местный житель 1965 года рождения.

– По факту гибели человека проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз. Пока удалось установить, что чаг возгорания находился в коридоре, – сообщили в следственном отделе по городу Мончегорск СУ СК России по Мурманской области. – По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, женщину с травмами госпитализировали в реанимацию.

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