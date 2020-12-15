Пожар в Мурманске рядом с автовокзалом: загорелся торговый павильон

Причины ЧП устанавливаются. Фото: скриншот

Ночью в Мурманске произошел пожар рядом с железнодорожным и автовокзалом. Там вспыхнул ярким пламенем торговый павильон, который, скорее всего, собирались сносить. ЧП произошло около трех часов ночи 15 декабря, на место происшествия выехали спасатели.

- Пожар был потушен, площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются, - рассказал "КП" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

К слову, железнодорожный, морской и автовокзалы в Мурманске собираются объединить в один транспортный узел. Уже в ближайшее время автовокзал перенесут в здание железнодорожного и заменят торговые палатки на верхней площади современными магазинами.

Напомним: в Мурманске произошел пожар на рыболовецком судне "Вега", где загорелось машинное отделение. А под Туломой сгорел загородный дом. Владелец сдавал здание посуточно в аренду.

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