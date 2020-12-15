В прокат выходит фильм "Обратная связь", снятый в Кировске

главные роли в "Обратной связи" исполнили актеры "Квартета И" и их коллеги. Фото:www.kinopoisk.ru

На 17 декабря запланирована премьера комедии "Обратная связь" от режиссера Алексея Нужного.

Напомним: съемки фильма частично проходили в Кировске. Изначально локациями были Москва и Санкт-Петербург, но там в марте этого года не оказалось снега. А где, как не в Хибинах, его искать?

Съемочная группа прилетела в Мурманскую область буквально на несколько дней и вернулась в столицу очень вовремя - аккурат перед тем, как Апатитско-Кировскую агломерацию закрыли из-за коронавируса.

"Обратная связь" - продолжение фильма "Громкая связь", который в свою очередь стал российской версией итальянского фильма "Идеальные незнакомцы". В первой части комедии несколько друзей встречаются в загородном доме и решатся на эксперимент - читают все сообщения, приходящие на телефоны друг друга, а звонки ставят на громкую связь.

- 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов, - говорится в описании "Обратной связи".

Главные роли исполнили актеры из "Квартета И" и их коллеги: Леонид Барац, Ирина Горбачева. Ростислав Хаит. Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов.

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