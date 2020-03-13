2020-03-13T14:22:11+03:00
Звезды

В Мурманской области пройдут съемки нового фильма "Квартета И"

Заполярье выбрали потому, что в Москве и Санкт-Петербурге не хватает снега
Мария ПАШЕНКОВА
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"Квартет И" приехал в Апатиты ради снега. Фото: vk.com/kvartet_i"Квартет И" приехал в Апатиты ради снега. Фото: vk.com/kvartet_i
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Зима и весна, пожалуй, главные времена года в Мурманской области для съемок фильмов. За последнее время в нашем регионе снимали много фильмов и работа продолжает кипеть. В Кировске, например, работают над лентой про лыжницу Елене Вяльбе, в Териберке - про Кольскую сверхглубокую.

А в Апатиты приехал "Квартет И". Сейчас коллектив снимает продолжение фильма "Громкая связь" - "Обратная связь". По сюжету, главные герои отмечают в загороднем доме Новый год. А какой же праздник без снега? В Москве и Санкт-Петербурге этой зимой с ним явно проблемы.

- Почему именно Апатиты, спросите Вы? Мы и сами задавались этим вопросом и даже задавали его продюсерам. Они отвечали, что основной плюс этой локации – стабильно минусовая температура и уверенность в том, что снег не растает, когда мы со съемочной группой туда прилетим. Правда, в Мурманске тоже... да и в Кировске, - рассказали актеры в своей группе "ВКонтакте".

На новый фильм "Квартет И" собирал деньги через краундфандинговую платформу "Планету". Из-за того, что надо везти съемочную группу в Апатиты, затраты выросли. Сейчас из нужных 3 миллионов собрали 1,6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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