В Мурманской области пройдут съемки нового фильма "Квартета И"
Зима и весна, пожалуй, главные времена года в Мурманской области для съемок фильмов. За последнее время в нашем регионе снимали много фильмов и работа продолжает кипеть. В Кировске, например, работают над лентой про лыжницу Елене Вяльбе, в Териберке - про Кольскую сверхглубокую.
А в Апатиты приехал "Квартет И". Сейчас коллектив снимает продолжение фильма "Громкая связь" - "Обратная связь". По сюжету, главные герои отмечают в загороднем доме Новый год. А какой же праздник без снега? В Москве и Санкт-Петербурге этой зимой с ним явно проблемы.
- Почему именно Апатиты, спросите Вы? Мы и сами задавались этим вопросом и даже задавали его продюсерам. Они отвечали, что основной плюс этой локации – стабильно минусовая температура и уверенность в том, что снег не растает, когда мы со съемочной группой туда прилетим. Правда, в Мурманске тоже... да и в Кировске, - рассказали актеры в своей группе "ВКонтакте".
На новый фильм "Квартет И" собирал деньги через краундфандинговую платформу "Планету". Из-за того, что надо везти съемочную группу в Апатиты, затраты выросли. Сейчас из нужных 3 миллионов собрали 1,6.
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