Вандалами, прославлявшими сатану в Умбе на стенах церкви, оказались две девушки

В отношении хулиганок возбудили уголовное дело. Фото: СКР по Мурманской области

Найти тех, кто исписал стены церкви в Умбе на улице Дзержинского непристойными словами, труда не составило - в небольшом селе все друг у друга на виду.

Напомним: в конце ноября неизвестные взяли баллончики с красной краской и решили, что хотя порисовать на деревянных стенах божьего дома. Местных жителей поступок неприятно поразил, ведь среди неприличных выражений были и те, что прославляли сатану.

Оказалось, что вандалы - две девушки, одной 18 лет, другой 16.

- По данным следствия, 18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи баллона с краской нанесли на стены здания изображения и надписи, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, девушки закрасили икону, расположенную на входной дверью храма, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении хулиганов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний). Девушкам грозит до двух лет лишения свободы.

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