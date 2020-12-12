В Кировске семья отвезла собаку на стрижку и не может найти любимца пятый день

Снупа ищут в Кировске уже пять дней. Фото: Наталья Кузина

Наталья Кузина из Кировска и ее родные уже пятый день ищут своего любимца - чихуахуа Снупа. Днем 8 декабря его отвезли на дом к грумеру, а потом оказывающая услуги женщина просто перестала выходить на связь.

- До настоящего времени собаку не вернула, на звонки не отвечает, - писала расстроенная северянка через 24 часа после того, как в последний раз видела Снупа.

Через восемь часов Наталья получила сообщение от грумера: "Добрый вечер! Вышла из такси, ваша малышка убежала, не знаю что делать, еще глаз не сомкнула, ищу! Наташа, не знаю, что Вам сказать!". С тех пор женщина почти не выходит на связь с заказчиками, собаку которых потеряла. А семье Натальи остается только искать Снупа своими силам.

Пару дней назад поступила информация, что чихуахуа видели в канаве на улице Солнечной. Семья сразу отправилась туда, но собаки там не было.

- Мы до сих пор ищем Снупа. Что произошло на самом деле, знает только эта женщина, - рассказала Наталья Кузина "КП".

На грумера она написала заявление в полицию.

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