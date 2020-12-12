Любительница курения из Мурманска, из-за которой самолет пришлось срочно сажать в Петрозаводске, заплатит 212 тысяч рублей

Авиакомпания выиграла суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле этого года самолет авиакомпании "Победа", летевший из Мурманска в Москву, совершил незапланированную посадку в Петрозаводске. А все из-за 35-летней жительницы столицы Заполярья, которая несколько раз пыталась закурить в туалете.

Как не пытались поговорить с ней борпроводники, слушать их северянка не хотела. Тогда командир самолета принял решение зайти на посадку в Петрозаводске, где в местном аэропорту хулиганку уже ждали сотрудники полиции на транспорте. Мурманчанку проводили в дежурную часть, но и там она не успокоилась: стала материться и даже попыталась ударить одного из полицейских кулаком.

В отношении женщины составили административные протоколы по ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" и ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", а также возбудили уголовные дела по статьям 318 и 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти").

А пока северянка должна компенсировать авиакомпании расходы из-за вынужденной посадки в аэропорту Петрозаводска. 10 декабря Первомайский суд Мурманск рассмотрел иск "Победы" и удовлетворил его.

- Курильщица выплатит «Победе» 212 тысяч рублей - расходы из-за вынужденной посадки в Петрозаводске, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Подробности происшествия с курившей пассажиркой самолета Мурманск-Москва. Девушка, из-за которой борт экстренно посадили в Петрозаводске, не раз курила в самолете и пила в общественных местах: www.murmansk.kp.ru/online/news/3942176

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