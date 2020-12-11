Губернатор Мурманской области: «Корпоративы разрешены»

Также разрешены массовые катания на лыжах и коньках. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Новый год в Мурманской области не будут закрывать рестораны и другие заведения общепита, так как ситуация с коронавирусом в регионе более-менее стабилизировалась. А это значит, что отметить праздники можно будет не только дома. Но есть важное условие.

- Корпоративы разрешены, но по-прежнему количество участников ограничено – не более десяти человек. Надеюсь, что последние две недели декабря не испортят текущую ситуацию, и не придется вводить новые ограничения, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

К слову, новогодние базары и ярмарки на зимних праздниках будут работать. Также разрешены массовые катания на лыжах и коньках. А вот губернаторские елки в очном формате проводиться не будут. Но все дети, которые могли бы участвовать в них, получат подарки. Елки в детских садах и школах пройдут в очном формате, но в рамках одной группы, класса и без присутствия родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с 15 декабря туристам из других регионов нельзя будет бронировать отели. Путешествовать по региону смогут только местные жители (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru