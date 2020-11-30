Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие ограничения будут действовать на Новый год 2021 в Мурманской области

Ограничения на Новый год в Мурманской области будут, но не такие жесткие, как в ряде других регионов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей и гостей Мурманской области сейчас интересует, как мы будем отмечать Новый год. Из-за коронавируса в этом году мы и так остались без многих праздников, в том числе в онлайн-формат перешли Последний звонок и дни городов, профессиональные праздники вроде Дня металлурга и Дня горняка. Неужели и бой курантов будет грустным?

- Очевидно, что всех волнует тема новогодних праздников. Пока, к сожалению, сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация. Но вместе с Роспотребнадзором мы спрогнозировали возможные риски. Часть ограничений мы все-таки введем. В очном формате не будут проводиться губернаторские елки. Но все дети, которые могли бы участвовать в них, получат подарки. Также Единый волонтерский центр Мурманской области запустил доставку подарков, это пользуется популярностью - можно оформить заявку. Елки в детских садах и школах будут проходить в очном формате, но в рамках одной группы и класса и без присутствия родителей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он обратился к главам муниципалитетов, чтобы они не забывали создавать новогоднее настроение для жителей. В том числе все населенные пункты должны быть украшены, должны открыться ярмарки и городские елки, но культурная программа будет сокращена. Зато северяне смогут кататься на лыжах и коньках во время массовых катаний.

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