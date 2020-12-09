Жители Мурманской области смогут увидеть мощное северное сияние

Аврора бореалис появится благодаря мощной магнитной буре. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северное сияние своего рода гордость Заполярья. Посмотреть на столь необычное явление приезжают из разных уголков мира. Однако застать нужный момент зачастую непросто, и иногда туристам приходится возвращаться на родину ни с чем. Наблюдать за местной красотой любят и сами северяне, стараясь запечатлеть момент на фото.

В ближайшее время - 9 и 10 декабря - жители Мурманской области смогут увидеть красочные полосы на небе.

- Пока обещают его на вечер 9 декабря, но скорость в 800 км/с кажется чрезмерно оптимистичной. Возможно, модель будет уточнена и прибытие сдвинут позднее, на 10-11 декабря, - сообщили в паблике «Охотники за сиянием».

Аврора бореалис появится благодаря мощной магнитной буре.

- Одна из последних бурь такой силы была в сентябре 2017 года, - уточнили в паблике.

Напомним, что этой осенью жители области успели застать яркое северное сияние, которое появилось благодаря крупной магнитной буре.

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