Самая крупная магнитная буря в этом году стала причиной яркого северного сияния в Мурманской области

Небо озарили сказочные сполохи. Фото: Виталий Истомин

В ночь с 27 на 28 сентября произошла самая крупная магнитная буря за этот год. Об этом рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Амплитуда колебаний магнитного поля возросла примерно в два раза. Это стало рекордным значением с октября прошлого года.

- Земля в движении по орбите проходит через область возмущенного солнечного ветра со сложной структурой скорости и плотности. Локальные увеличения скорости ветра достигают 700-800 километров в секунду при средней скорости почти в два раза ниже. Всплеск геомагнитной активности в прошедшую ночь наиболее вероятно связан с прохождением планеты через наиболее сильное возмущение. Пик пришелся на 2 часа ночи 28 сентября по московскому времени. После этого амплитуда колебаний постепенно падала, то есть поле сейчас стабилизируется, - отметили в лаборатории.

Такое мощное явление стало причиной яркого северного сияния, полыхающего в Мурманской области. Изумрудные сполохи, озарившие ночной небосклон, запечатлели многие заполярные фотографы.

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