Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Мы вышли на плато"

По словам губернатора, ситуация с ковидом становится лучше. Фото: правительство Мурманской области

Коронавирус продолжает царствовать в Заполярье и пока что никуда уходить не собирается. Однако, как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ситуация с COVID-19 в регионе стала лучше.

- Последние две недели показали, что есть стабильность. Более того, темп прироста больных замедлился, мы вышли на плато, - сообщил Андрей Чибис.

Это позволило ввести ряд послаблений, например, с 11 декабря в регионе начинают работать горнолыжные склоны, а с 17 декабря - кинотеатры и филармония.

Согласно последним данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе зафиксировано 286 новых случаев заражения. Всего - 29427 заболевших с начала пандемии. Выздоровели 26287 пациентов (+281 за сутки). Летальных исходов - 513 (+3 за сутки). Лидирующие позиции по числу инфицированных у Мурманска, Североморска и Белокаменки.

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