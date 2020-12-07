Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с 11 декабря начинают работать горнолыжные склоны

Пока что кататься можно будет только жителям Мурманской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области вводятся послабления ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Как отметил глава региона Андрей Чибис, это вызвано тем, что в Заполярье снизился темп заболеваемости, и мы вышли на плато. С 11 декабря горнолыжные курорты начинают работать, но только для жителей Мурманской области. Если ситуация не будет ухудшаться, то с 15 января курорты будут открыты для туристов. Наша ключевая задача - сделать так, чтобы наши жители могли отдохнуть в праздники, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также с 17 декабря в Мурманской области снова заработают кинотеатры и филармония.

Напомним: в конце ноября в Хибинах не хватало снега для открытия горнолыжного сезона из-за теплой погоды.

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