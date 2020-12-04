На реновацию ЗАТО в Мурманской области направят миллиард рублей

В программу попадут не только закрытые населенные пункты, но и те, что такового статуса не имеют, но в них проживают защитники Отечества, например, Спутник. Фото: Пресс-служба КГМК.

В этом году в правительстве Мурманской области сообщили, что с Минобороны достигнуто соглашение о реновации ЗАТО, чтобы улучшить жизнь военных. Причем в программу попадут не только закрытые населенные пункты, но и те, что такового статуса не имеют, но в них проживают защитники Отечества, например, Спутник.

На реновацию нужны немаленькие деньги, часть нужной суммы будет заложена в региональном бюджете на 2021 году, который сейчас находится в активной стадии планирования.

- На одобрение в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики направлены наши предложения по первому этапу реновации ЗАТО в Мурманской области. В него включены 26 мероприятий по семи населенным пунктам региона. После того, как они будут одобрены, выйдем на конкурс и приступим к их реализации. Деньги на это выделены: 695 миллионов рублей из федерального бюджета и 300 миллионов рублей из областного. Подчеркну, что 95% всех запланированных мероприятий должны быть выполнены до июля 2021 года, чтобы в перспективе можно было заявиться на софинансирование из федерального бюджета по второму этапу, - сообщил вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

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