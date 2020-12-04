В Мурманске хотят создать обсервационный центр

Иные подробности проекта от места создания до сроков реализации пока не сообщаются. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области из-за коронавируса одно за другим возникают медицинские учреждения. как временны, так и постоянные. Весной, когда Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, здесь при содействии МЧС создали мобильный госпиталь. Затем быстровозводимый госпиталь летом построили в Мурмашах. А на днях медицинский центр открыли в Североморске.

Также стало известно о планах компании ООО «Газпром недра» построить в Мурманске обсервационный центр. На сайте закупок уже разместили и провели закупку «Агентский договор для организации в г. Мурманск обсервационного центра (включая медицинское обеспечение обсервационного центра)». Стоимость работ оценили в 44 миллиона рублей.

Иные подробности проекта от места создания до сроков реализации пока не сообщаются.

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