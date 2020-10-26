В 2021 году в Мурманской области начнется реновация ЗАТО

Председатель правительства поддержал идею к 2021 году начинать изменение качества жизни в ЗАТО и населенных пунктах, которые таковыми не являются, но где живет много военных, это Спутник, Печенга и Алакуртти. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жизнь многих населенных пунктов Мурманской области завязана на Северный флот. И не всегда военным и их семьям живется хорошо: не хватает детских садов, спортивных и детских площадок, даже качественного и комфортного жилья.

О реновации ЗАТО в правительстве Мурманской области задумались давно. Но не все получалось гладко. Решающим стал приезд в Заполярье на прошлой неделе председателя Правительства РФ Михаил Мишустина.

- Мы уже пытались заявить программу на федеральном уровне, но первоначально с учетом ограничений бюджета не попали под финансирование, но председатель правительства поддержал идею к 2021 году начинать изменение качества жизни в ЗАТО и населенных пунктах, которые таковыми не являются, но где живет много военных, это Спутник, Печенга и Алакуртти, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который тоже приезжал вместе с Михаилом Мишустиным в Мурманскую область, проехал по военным городкам. Сейчас в правительстве Заполярья готовят список объектов, которые заявятся на финансирование, и будут модернизированы со следующего года.

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