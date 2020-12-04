Мурманчанка попыталась украсть из магазина пять комплектов пижам

Сейчас в отношении неработающей северянки решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске в одном из магазинов одежды попытались украсть товар. Напомним: недавно мурманчанка уже пыталась вынести из отдела торгового центра пакет с обувью и одеждой, не заплатив за них.

Теперь другая девушка решила украсть из магазина пижамы. Выбрав пять комплектов, она сложила их в пакет и направилась к выходу, проигнорировав кассу. Правда, далеко не ушла.

- Противоправные действия молодой мурманчанки были замечены благодаря камерам видеонаблюдения. Работники службы контроля остановили злоумышленницу при попытке покинуть магазин. Сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку и доставили в отдел полиции для разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сейчас в отношении неработающей северянки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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