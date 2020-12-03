Жительница Мурманска спрятала лицо под медицинской маской и украла из магазина одежду и обувь

В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделе одного из торговых центров Мурманска 40-летняя женщина выбирала себе одежду и обувь, однако до кассы товар так и не донесла. Сложив вещи в большой пакет, она направилась к выходу из магазина, вышла на улицу и ушла в неизвестном направлении. После сотрудники обнаружили пропажу.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники изучили записи с камер наблюдения и установили, что хищение совершила женщина, лицо которой было прикрыто медицинской маской, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленницы. Оказалось, что мурманчанка ранее уже была судима за аналогичные преступления. В отделе полиции женщина признала свою вину.

На северянку заведено уголовное дело по статье о краже. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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