31 декабря в Мурманской области предложили сделать выходным днем

В этом году к президенту уже обращались с идеей сделать 31 декабря выходным. Но, увы, не получилось. Может, на региональном уровне выйдет? Фото: Михаил ФРОЛОВ

31 декабря в этом году выпало на четверг. А это значит, что миллионы россиян смогут готовить блюда на праздничный стол и наводить порядок в доме (и марафет для себя) только после работы. Повезет тем, у кого рабочий день будет сокращенным, а если нет?

В этом году к президенту уже обращались с идеей сделать 31 декабря выходным. Но, увы, не получилось. Может, на региональном уровне выйдет?

Представители регионального отделения ЛДПР обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с инициативой все-таки дать северянам отдохнуть в последний день в году.

- Я направил губернатору письмо с предложением сделать в нынешнем году 31 декабря выходным днем для жителей Мурманской области. Давайте дадим семьям России встретить Новый год дома! - сообщил депутат Мурманской областной Думы от ЛДПР Максим Белов.

Напомним: в прошлом году такая инициатива тоже поступала, но все-таки 31 числа северяне работали.

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