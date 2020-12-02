В Мурманске закончили прием заявок на акцию «Дед Мороз в каждый дом»

Уже в эту субботу, 5 декабря, на дорогах можно будет увидеть машины с фирменной символикой акции.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Единый волонтерский центр Мурманской области подготовил для маленьких северян акцию «Дед Мороз в каждый дом». Она заинтересовала столько родителей со всего региона, поэтому пригласить Деда Мороза в гости больше нельзя.
- Заявки принимались до 1 декабря, и их поступило очень много. Теперь в течение месяца волонтеры будут исполнять их по субботам, - сообщили «КП» в Едином волонтерском центре Мурманской области.
В связи с этим волонтерский центр ищет новых помощников Деда Мороза, иначе самому ему не справиться с таким количеством ребят, ждущих чуда. Перед посещением детей и их родителей волонтеры пройдут обязательный инструктаж.
Уже в эту субботу, 5 декабря, на дорогах можно будет увидеть машины с фирменной символикой акции. Дед Мороз со своими подопечными отправится раздавать сладкие подарки юным жителям Мурманской области.
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