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В Мурманске стартовала акция «Дед Мороз в каждый дом»

Каждую субботу декабря волонтеры будут радовать маленьких северян сладкими подарками
Александра БУТКО
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Организаторами акции стал Единый волонтерский центр области при поддержке «Почты России».

Организаторами акции стал Единый волонтерский центр области при поддержке «Почты России».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До наступления Нового года остался всего месяц, хочется чуда! И оно будет. Юные жители Мурманска в возрасте от 3 до 14 лет смогут получить подарки в честь праздника.

Организаторами акции стал Единый волонтерский центр области при поддержке «Почты России». В течение декабря каждую субботу волонтеры будут поздравлять юных северян.

- Какие самые важные праздники у ребенка? Конечно, день рождения и Новый год, которого с нетерпением ждут все дети. И конечно, мечтают, чтобы именно к ним домой пришел самый настоящий Дед Мороз с подарками. Мы с коллегами решили выступить в роли добровольных помощников зимнего волшебника и помочь ему посетить как можно больше ребятишек, - рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Для того, чтобы порадовать свое чадо, родителям нужно оставить заявку на сайте, указав адрес, дату и время желаемого визита. На встрече обязательно должен присутствовать взрослый. Стандартный набор сладостей от волонтеров, при желании, можно будет дополнить своим подарком.

При проведении акции будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические правила.

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