2019-12-23T08:47:13+03:00
Общество

В Мурманской области 31 декабря объявили выходным

Рабочий день перенесли на субботу 28 декабря
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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В ряде регионов решили, что 31 декабря лучше отдыхать, а не работать.В ряде регионов решили, что 31 декабря лучше отдыхать, а не работать.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году 31 декабря очень неудачно выпало на рабочий день, а правительстве страны решили, что не будут делать россиянам дополнительный выходной во вторник или переносить часы для труда на субботу, 28 декабря. Как бы не ратовали за это отдельные депутаты Госдумы.

Впрочем, в ряде регионов главы приняли решение, что все-таки дадут людям спокойно сделать уборку перед Новым годом, накрыть стол, доделать важные дела. 31 декабря стало выходным днем в Еврейской АО, Магаданской, Калининградской, Амурской, Свердловской, Волгоградской областях, Татарстане, Ингушетии и ряде других субъектов.

В Мурманской области тоже ходили слухи, что последний день года может стать не рабочих. Как сообщал источник "КП" в правительстве региона, губернатор Андрей Чибис думает над этим.

- Для работников бюджетной сферы 31 декабря будет выходным. Рабочий день переносится на субботу, 28 декабря. Рекомендую последовать этому примеру всем муниципалитетам и работодателям, - сообщил хорошую новость Андрей Владимирович.

К слову, радоваться этой вести могут не все. Должностные лица – а это руководители муниципалитетов и структурных подразделений правительства 31 декабря будут трудиться. Правда, им дозволено сделать рабочий день коротким, если все задачи выполнены, разумеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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