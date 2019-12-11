2019-12-11T11:36:00+03:00
Общество

Вопрос о выходном дне 31 декабря в Мурманской области остается открытым

В правительстве Заполярья думают последовать примеру других регионов
Мария ПАШЕНКОВА
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31 декабря россиянам хочется отдыхать, а не работать.31 декабря россиянам хочется отдыхать, а не работать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году, как ни печально, 31 декабря - рабочий день. Это значит, что резать салаты, накрывать стол и наряжаться многие россияне смогут начать только вечером. Грустно!

Как ни просили депутаты отдельных фракций сделать последний день в году выходным, навстречу им не пошли. Даже президент решил, что надо работать, хотя сделал ремарку, что услышал пожелания граждан.

Впрочем, в ряде субъектов уже праздник: местные власти решили, что по своей воле сделают 31 декабря выходным днем. Вместо него надо будет отработать 28 декабря. Но жители согласны - это лучший вариант! Рокировку уже провели в Томской области, Ленобласти, Ставропольском крае, Крыму.

Мурманской области в списке счастливчиков пока нет. Но шанс есть!

- Разговоры о том, чтобы 31 декабря сделать выходным, возникают, но пока не в рамках рабочего процесса, - сообщил "КП" источник в правительстве Мурманской области.

А северяне ждут и пишут в сетях хэштеги "#Чибиспомоги".

ИСТОЧНИК KP.RU

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