Вопрос о выходном дне 31 декабря в Мурманской области остается открытым
В этом году, как ни печально, 31 декабря - рабочий день. Это значит, что резать салаты, накрывать стол и наряжаться многие россияне смогут начать только вечером. Грустно!
Как ни просили депутаты отдельных фракций сделать последний день в году выходным, навстречу им не пошли. Даже президент решил, что надо работать, хотя сделал ремарку, что услышал пожелания граждан.
Впрочем, в ряде субъектов уже праздник: местные власти решили, что по своей воле сделают 31 декабря выходным днем. Вместо него надо будет отработать 28 декабря. Но жители согласны - это лучший вариант! Рокировку уже провели в Томской области, Ленобласти, Ставропольском крае, Крыму.
Мурманской области в списке счастливчиков пока нет. Но шанс есть!
- Разговоры о том, чтобы 31 декабря сделать выходным, возникают, но пока не в рамках рабочего процесса, - сообщил "КП" источник в правительстве Мурманской области.
А северяне ждут и пишут в сетях хэштеги "#Чибиспомоги".
ИСТОЧНИК KP.RU