Пожар в Мурманске: 19 человек тушили вспыхнувшее судно

Судно было не эксплуатируемое. Фото: ГУ МЧС России по МО

В первый день зимы на мурманском судне случился пожар, который тушили 19 огнеборцев. К счастью, судно уже не использовалось.

- 1 декабря в 11.32 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в Мурманске на улице Береговая, 3. Языки пламени объяли не эксплуатируемое судно. В результате пожара сгорела внутренняя обшивка и коммуникации на площади 20 квадратных метров. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения -19 человек личного состава и 4 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Что же стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Напомним: в Ловозере из-за пожара в гараже погибли двое мужчин. Личности северян пока что не установлены. А при пожаре в Кузреке сгорел 57-летний мурманчанин. Известно, что погибший занимался ремонтом в доме.

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