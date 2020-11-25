В Коле из пожара в пятиэтажном доме, где расположен военный комиссариат, спасли человека

Пожар уже потушили. Фото: скрин

25 ноября в Коле случился пожар в квартире на пятом этаже. Языки пламени объяли дом №20 на улице Победы, где расположен военный комиссариат Кольского района. Огонь полыхал так сильно, что оставалось лишь надеяться на то, что все останутся живы. На место происшествия оперативно выдвинулись спасатели, которые уже ликвидировали пожар.

- Площадь горения составила 15 квадратных метров, был спасен один человек, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Подробности о возгорании, как и его причины, пока что не уточняются.

Напомним: при пожаре в Кузреке в Терском районе сгорел 57-летний мужчина из Мурманска. Известно, что погибший занимался ремонтом в доме. А в Мурманской области мужчина ударил собутыльника, испугался, что убил его и поэтому поджег. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам.

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