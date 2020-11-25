При пожаре в Кузреке сгорел 57-летний мужчина из Мурманска

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с источником зажигания. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Случившийся ночью 23 ноября пожар в Кузреке Терского района закончился трагедией - языки пламени поглотили 57-летнего мужчину, тело которого обнаружили на месте пострадавшего от пожара дома.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена, им оказался житель Мурманска 1963 года рождения. Мужчина занимался ремонтными работами в погоревшем доме. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с источником зажигания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следователи проводят проверку и восстанавливают картину произошедшего. Для определения причины смерти северянина назначена судебно-медицинская экспертиза, а точную причину возгорания установят после пожарно-технической судебной экспертизы.

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