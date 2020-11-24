В Мурманской области за день случились три пожара, были эвакуированы 7 человек

Причины пожаров выясняются. Фото: ГУ МЧС России по МО

Минувший день выдался весьма неспокойным для пожарных Мурманской области. Сначала загорелась квартира в жилом доме в Мончегорске, по адресу Ленинградская набережная, 32/2.

- 23 ноября в 21.14 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. На площади 8 квадратных метров сгорели вещи домашнего обихода, мебель. Закопчены стены и потолок по всей квартире. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Затем огнеборцы ликвидировали пожар в селе Кузрека Терского района. Там обгорели два нежилых дома, у обоих обрушилась кровля. Был эвакуирован один баллон с пропаном, который находился рядом. Из-за чего произошло возгорание - пока что не известно.

Кроме того, в этот же день случился пожар в Кандалакше. Около полуночи загорелась квартира в доме №17 по улице Комсомольской.

- В квартире жилого дома в одной из комнат обгорели вещи домашнего обихода, мебель. Закопчены комната и коридор по всей площади. Эвакуировано 7 человек. На месте происшествия работало три пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - уточнили в спасательном ведомстве.

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