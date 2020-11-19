В сгоревшем сторожевом домике на дороге "Кола – Лотта" нашли тело мужчины

Назначен комплекс экспертиз, который позволит установить, погиб ли мужчина до пожара или сгорел заживо. Фото: СКР по Мурманской области.

18 ноября следователям поступила информация об обнаружении двух тел в сторожке на 117 километре автодороги "Кола – Лотта". При этом от помещения после пожара мало что осталось. На место незамедлительно выехали.

Позже выяснилось, что в сторожевом домике находится только один труп. Звонивший в экстренные службы очевидец сообщил, что в доме были двое мужчин, но один из них, вероятно, просто покинул место происшествия.

- Телесных повреждений кроме возникших в результате воздействия высоких температур, не обнаружено. Личность мужчины устанавливается. Причины пожара будут установлены пожарно-технической экспертизой, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Назначен комплекс экспертиз, который позволит установить, погиб ли мужчина до пожара или сгорел заживо. Возраст северянина не уточняется, так как устанавливается его личность. В данный момент проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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