Полицейских Полярных Зорь скрывали свои доходы и автомобили

Руководителю МО МВД России «Полярнозоринский» внесено представление. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Полярных Зорях нарушили закон о противодействии коррупции, когда отчитывались о своих о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Напомним, что эта информация находится в открытом доступе для всех.

- Проверка показала, что некоторые стражи порядка не указали в справках о доходах и заработке супругов имеющиеся счета, открытые в банках, либо неверно отразили доход, полученный женами/мужьями, а также не указали все транспортные средства, владельцами которых они являются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Руководителю МО МВД России «Полярнозоринский» было внесено представление прокурора с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования контролирует прокуратура города.

Напомним: похожая ситуация недавно произошла в Мурманске, где 19 полицейских скрывали свои доходы.

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