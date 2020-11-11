Сотрудники налоговой в Мурманске скрывали свои доходы

Начальнику мурманской налоговой службы внесено прокурорское представление. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпопея с недобросовестными госслужащими и работниками ведомств в Мурманской области продолжается. Напомним: сначала не полностью отчитались о своих доходах сотрудники администрации Мурманска и Терского района, а затем должностей лишили трех депутатов, которые также скрывали свой заработок.

На этот раз прокуратура Ленинского округа областного центра заинтересовалась налоговой службой, где также не соблюдались требования законодательства о противодействии коррупции.

- Проверка показала, что сотрудники ИФНС России по Мурманску предоставляли неполные сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и детей за 2019 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области. - Так, у 33 сотрудников налоговой выявлены следующие нарушения: не в полном объеме указаны открытые банковские счета в банках, отражены недостоверные сведения о площади объектов недвижимости и о полученных доходах за прошлый год.

По результатам проверки начальнику мурманской налоговой службы внесено представление об устранении нарушений закона, которое сейчас находится на рассмотрении.

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