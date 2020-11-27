19 полицейских из Мурманска скрывали свои доходы

Стражи порядка нарушили закон о противодействии коррупции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году у многих чиновников Мурманской области обнаружились доходы, которые они предпочли не предавать огласке, хотя обязаны были это делать. Так, закон о "противодействии коррупции" нарушали сотрудники администрации Мурманска и Терского района, заполярные депутаты, а также сотрудники налоговой службы.

Кроме того неполные сведения о заработке опубликовали пять полицейских Терского района. Сейчас к ним добавились еще и мурманские стражи порядка.

- Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Мурманску предоставили недостоверные сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей за 2019 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

У 19 полицейских были не полностью указаны открытые банковские счета, отражены недостоверные сведения о площади объектов недвижимости и о полученных доходах за 2019 год.

По результатам проверки, начальнику УМВД России по городу Мурманску внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

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