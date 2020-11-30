Потерявшиеся северяне у Пончозера в Терском районе замерзли насмерть

29 ноября тела северян нашел местный житель. Фото: СУ СКР по МО

28 ноября в Терском районе на озере Пончозеро пропали два человека. Северян искали спасатели со всей Мурманской области, прочесывая шаг за шагом ближайшие окрестности. Спустя сутки поиски завершились и, к сожалению, совсем не так, как хотелось бы.

- 29 ноября были найдены тела мужчины и женщины в районе Тавань губы на берегу Пончозера Терского района. Установлены личности погибших. Ими оказались жители Умбы – мужчина 1962 года рождения и женщина 1961 года рождения. 26 ноября сожители вышли в сторону Умбы из рыбацкого домика на берегу Пончозера. В поселок не прибыли, связь с ними отсутствовала. Утром 29 ноября оба тела обнаружили местные жители. По предварительной версии, решив сократить путь, погибшие пошли по замерзшему озеру, однако лед не выдержал их веса и провалился. Им удалось выбраться из воды, но впоследствии мужчина и женщина замерзли. Предварительная причина смерти - переохлаждение, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следственный отдел в Кандалакше проводит процессуальную проверку. Правоохранители опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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