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У озера Пончозеро в Терском районе потерялись два человека

Сейчас их ищут спасатели из разных городов Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Сейчас спасатели изучают местность вокруг Пончозера.

Сейчас спасатели изучают местность вокруг Пончозера.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в Кольском районе искали трех охотников - жителей Полярного. Они ушли к озеру Кучьявр и пропали. После выяснилось, что у них сломалась машина и они вынуждены были остановиться на турбазе.

Сейчас подобные поиски идут в Терском районе.

- 28 ноября в 20.15 в объединенную диспетчерскую службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области от ЕДДС Терского района поступила информация о том, что 26 числа в районе озера Пончозеро потерялись два человека. До настоящего времени их местонахождение не известно, мобильная связь отсутствует, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Уже через 10 минут после поступления сигнала к озеру выехали поисково-спасательного подразделения в Кировске Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра Кировска, спасатели Кандалакшского отряда аварийно-спасательной службы Мурманской области. Отмечается, что для наращивания группировки будут задействованы силы и средства сотрудников полиции и волонтеров.

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