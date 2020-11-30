Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: болельщикам разрешили посещать хоккейные матчи

Хоккейные болельщики смогут посещать матчи. Но с соблюдением социальной дистанции. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На прошлой неделе болельщики сразу двух команд по хоккею с мячом - "Мурман" и "Мончегорск" - обратились в правительство Мурманской области с просьбой разрешить посещение матчей.

Они проходят на свежем воздухе, что сокращает риск заражения коронавирусом, также на играх редко когда наблюдается полная посадка, поэтому болельщикам будет не сложно соблюдать социальную дистанцию.

Руководство региона услышало просьбу северян.

- Хоккейные матчи, которые будут проходить на свежем воздухе, смогут посещать болельщики. Но будут действовать ограничения, например, противоковидная рассадка через -1-2 места, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: с декабря в регионе разрешены соревнования по базовым видам спорта, но уже без присутствия зрителей. Это необходимо для того, чтобы ребята смогли получать спортивные разряды.

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