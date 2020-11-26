В Мурманске болельщики хоккейного клуба «Мурман» просят разрешить посещать стадион во время матчей

Свое обращение мурманские болельщики завершили тем, что они согласны соблюдать все меры предосторожности, при этом надеются на понимание, а также разрешения ситуации в свою пользу.

Запреты, направленные на снижение распространения коронавируса, каждый может оценивать по-разному. С некоторыми из них жители Заполярья согласны, а другая часть иногда вызывает вопросы. Так, болельщики хоккейного клуба «Мурман» создали обращение, где выразили недовольство запретом посещать матчи любимой команды. Текст опубликовали в группе клуба «ВКонтакте».

- Всем уже давно понятно, что в стране бушует пандемия Ковид-19, и люди могут заражаться этой болезнью, тяжело болеть. Последствия могут быть для всех самые разные, но нам не совсем ясно, почему людям можно ездить в общественном транспорте, работать на предприятиях, ходить в магазины, кафе и рестораны, ездить в поездах, летать в самолетах, отдыхать на курортах и многое другое? Почему в Российской премьер-лиге по футболу разрешены посещения матчей, но в ограниченном количестве от общего числа посадочных мест? Почему можно ходить на матчи КХЛ в закрытые спортивные арены? Почему вот туда можно, а у нас на стадион «Строитель» нельзя? – выразили недовольство фанаты хоккея.

Они также отметили, что вместимость стадиона составляет 5000 человек. За последние два года его посетили около 500 любителей хоккея, что составляет 10% от вместимости арены. При этом в Москве к посещению допускается 25% людей от общей вместимости помещения.

Свое обращение мурманские болельщики завершили тем, что они согласны соблюдать все меры предосторожности, при этом надеются на понимание, а также разрешения ситуации в свою пользу.

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