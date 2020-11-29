Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 29 ноября 2020 года: как работают фельдшеры скорой помощи

Фильм посвящен фельдшерам мурманской станции скорой помощи Анастасии Смирновой и Ирине Соколенко. Фото: скриншот видео

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 29 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 26854 заболевших COVID-19, 23196 человек выздоровели и 472 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13677 человек, 103 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 24 500 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 277 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+28, всего 2745), Мончегорске (+29, всего 1733), Печенгском районе (+24, всего 982), Кольском районе (+5, всего 893), Оленегорске (+14, всего 1160), Апатитах (+9, всего 883), Кандалакшском районе (+35, всего 1111), Ловозерском районе (+5, всего 253), Терском районе (+6, всего 75), Ковдорском районе (+5, всего 458).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 13677 случаев

Североморск - 2745 случаев

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1733 случая

Оленегорск – 1160 случаев

Кандалакшский район – 1111 случай

Печенгский район - 982 случая

Кольский район - 893 случая

Апатиты – 883 случая

Кировск – 459 случаев

Ковдорский район - 458 случаев

Ловозерский район - 253 случая

Терский район – 75 случаев

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 13677

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 75

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1111

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 883 и 459 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 893 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Их работа и опасна, и трудна

В Мурманской области создали цикл фильмов про работу медработников, которые сражаются с коронавирусом.

- Вышла вторая серия документального проекта Коронавирус.doc. Фильм посвящен фельдшерам мурманской станции скорой помощи Анастасии Смирновой и Ирине Соколенко. Обе северянки - выпускницы Мурманского медицинского колледжа. С самого начала пандемии работают в ковидных бригадах, где 24-часовые смены - не редкость, - сообщили в оперативном штабе.

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