Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 ноября 2020 года составило 472 человека

За последние сутки в Мурманской области от коронавируса умерли четыре человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, пока совсем хороших новостей, что никто за сутки от коронавируса в Мурманской области, мы не слышим - такие хорошие дни были только в октябре. Но все-таки данные оперативного штаба по коронавирусу при правительстве региона от 28 ноября уже радуют.

С 19 числа ежедневно прибавляло по восемь летальных случаев, только 23-го и 25-го были изменения - 6 и 7 смертей соответственно. А 28 ноября оперштаб проинформировал о четырех летальных случаях за сутки. Ранее такой низкий показатель был только 4 ноября.

Всего в Мурманской области с начала пандемии заболели 26854 человека, 277 новых зараженных прибавилось за день. При этом 23196 человек уже выздоровели или 378 человек за сутки.

Напомним: министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе сложная, но контролируемая.

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