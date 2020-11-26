Министр здравоохранения Мурманской области: «Ситуация с коронавирусом контролируемая»

Всего в Мурманской области создано 1404 ковидных койки, 721 - с кислородном, 126 - с ИВЛ. 159 ковидных коек и 176 нековидных сейчас свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

На заседании Мурманской областной Думы с докладом о ситуации с коронавирусом выступил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- Основной позитивный показатель - это процент выздоровевших, сейчас он на уровне 83%, при том, что по России - 77%. Это показывает, что, несмотря на все сложности, ситуация контролируемая, - отметил министр. - 80% пациентов болеют в легкой форме или средней тяжести, примерно 17% - этот показатель варьируется - тяжелые. В основном это пациенты с пневмониями.

Всего в Мурманской области создано 1404 ковидных койки, 721 - с кислородном, 126 - с ИВЛ. 159 ковидных коек и 176 нековидных сейчас свободы. С амбулаторными пациентами работает 14 бригад, также созданы 24 ковидные специализированные бригады.

- Мурманская область занимает седьмое место по стране по количеству проводимых тестов на 100 тысяч населения. 47 тысяч северян получили бесплатные противовирусные бригады. Конечно, у нас есть опасения, что зимой грипп и коронавирус будут циркулировать вместе и вызывать тяжелые формы, - уточнил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко: «Ситуация с наличием лекарств в аптечной сети является напряженной и непростой». В Мурманской области решают вопрос с поставкой лекарств от коронавируса и ОРВИ (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru