Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев: «При температуре 37 бежать делать КТ не надо»

Всего в регионе сейчас работают три компьютерных томографа, заточенных под ковидных больных - два в областной больнице и один в Кольской ЦРБ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

КТ - одно из самых главных слов 2020 года наравне с «ковидом», «коронавирусом», «тестами». Именно при помощи компьютерной томографии врачи с точностью до нескольких процентов могут увидеть, насколько поражены легкие больных COVID-19.

Северяне нередко жалуются, что сделать КТ в Мурманской области непросто - где-то очереди, а где-то нужной техники и вовсе нет. На заседании Мурманской областной Думы депутаты сообщили, что в Оленегорской ЦРБ компьютерного томографа нет.

- В Оленегорске такая диагностика действительно не проводится, это один из муниципалитетов, где проводится рентгенография, что допускается стандартами. Сейчас компьютерный томограф уже доставлен на хранение, в ближайшее время он будет доработан, чтобы смог работать в условиях зимнего времени, и сможет работать, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев во время парламентского часа в облдуме.

Всего в регионе сейчас работают три компьютерных томографа, заточенных под ковидных больных - два в областной больнице и один в Кольской ЦРБ. Также есть еще 9 КТ для нековидных больных.

- Этого количествоа достаточно. При температуре 37 бежать делать КТ не надо. При гриппе раньше никто не делал скринингов, никому в голову это не приходило. Чтобы был результат от КТ, надо, чтобы морфология сформировалась, - уточнил министр.

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