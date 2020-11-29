В Мурманске велосипедист сбил женщину и уехал

Правоохранители разыскивают очевидцев ДТП. Фото: Александр ГЛУЗ

На перекрестке улицы 6-ой Комсомольской батареи и проспекта Героев-североморцев в Мурманске велосипедист сбил пешехода.

ДТП произошло около 16 часов 18 ноября: неустановленный велосипедист сбил 30-летнюю женщину-пешехода. Последняя в этот момент переходила дорогу на зеленый свет светофора.

- Машины стояли на светофоре, возможно, есть запись с регистратора. Отзовитесь! Если виновник читает это, то пусть знает: у девушки ушибы колена и руки, сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, разорвана куртка - вот чем закончилась твоя поездка! Надеюсь на твою совесть, и учи правила, - написала в "ВКонтакте" Виктория Филюшина.

Сейчас правоохранители разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, региональное ГИБДД просит обратиться по телефонам 40-63-10 или 127.

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