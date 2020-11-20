ДТП в Мурманске: велосипедист наехал на девушку и скрылся с места происшествия

Велосипедист сбил женщину и уехал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП с участием велосипедистов в Мурманской области происходят не так часто. Однако случаи бывают разные. Обычно водители двухколесного транспорта могут пострадать из-за машин, но иногда они сами становятся виновниками происшествий на дорогах.

Так, вечером 18 ноября в 23.30 тридцатилетняя жительница Мурманска переходила дорогу по нерегулируемому переходу около остановки «6-ая Комсомольская Батарея». В это время на нее наехал велосипедист. Он сильно ударил женщину, но даже не подумал остановиться и помочь ей. А просто уехал с места происшествия.

- По факту ДТП проводится проверка. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение и обслужена амбулаторно, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сейчас близкие пострадавшей ищут виновника аварии.

- Машины стояли на светофоре, возможно, есть запись с регистратора - отзовитесь! Если виновник читает это - у девушки ушибы колена и руки, сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, разорвана куртка - вот чем закончилась твоя поездка. Надеюсь на твою совесть и учи правила, - написала в "ВКонтакте" Виктория Филюшина.

Напомним: под Костромой житель Мурманской области наехал на лося.

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