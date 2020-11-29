Как менялась статистика по коронавирусу в Мурманской области с начала пандемии

Белокаменке в итоге пришлось подвинуться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось, совсем недавно лидером по числу зараженных ковидом в Мурманской области была Белокаменка, но спустя время масштабная стройка все-таки уступила свои позиции другим муниципалитетам...

Изменения коронавирусной статистики в регионе наглядно показали журналисты "Арктического обозревателя", создав динамичное видео о том, как города и районы Мурманской области заражались коронавирусом с конца марта по конец ноября этого года. Ролик включает в себя самые главные очаги ковида - всего 10 субъектов. Можно проследить, что сначала пальма первенства была у Белокаменки, за ней следовали Апатиты и Кировск. Но затем лидерство резко перехватил областной центр.

В конечной гонке печальное первое место с отрывом ушло как раз-таки Мурманску, где сейчас насчитывается 13574 зараженных. "Серебро" недавно взял Североморск, отправив Белокаменку на третью позицию. В десятку также вошли Печенгский район, Мончегорск, Кольский район, Апатиты, Оленегорск, Кандалакшский район и Кировск.

А вот как все будет развиваться дальше, покажет лишь время.

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