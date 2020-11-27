Прокуратура Кандалакши проверит органы опеки после удара током 17-летнего подростка на железной дороге

Проведение проверки находится на контроле в прокуратуре области. Фото: Никита ПОЛЬКО

Утром 26 ноября на железнодорожных путях в Кандалакше произошло ЧП: 17-летний подросток, пытаясь перелезть через грузовой вагон поезда, получил мощный разряд током. Пострадавшего доставили в больницу, на данный момент он находится в отделении реанимации.

А пока следователи опрашивают возможных очевидцев произошедшего и устанавливают обстоятельства инцидента, прокуратура Кандалакши проводит проверку органов опеки по факту травмирования северянина.

- Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, дана оценка деятельности субъектов профилактики, в том числе образовательной организации, а также законных представителей, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Проведение проверки находится на контроле в прокуратуре области.

Напомним: в Кандалакше 13-летний подросток ударил 14-летнего школьника ножом в живот. Конфликт между несовершеннолетними произошел на детской площадке.

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