Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 ноября 2020 года составило 468 человек

Коронавирус унес еще 8 жизней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области сейчас оставляет желать лучшего, так как с каждым днем растет количество больных и летальных исходов. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли еще 8 человек. Всего - 468 смертей. И это точно не предел. Напомним: рекорд был зафиксирован 7 и 14 ноября, когда умерли 9 человек.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 26577 жителей Заполярья. 275 новых случаев было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+113, всего 13574) , на втором месте Североморск (+21, всего 2717), а замыкает печальную тройку Белокаменка (2354). Среди госпитализированных 80-83% переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 17% - тяжелые больные.

Выздоровели 22818 пациентов, или 85%, из них 374 поправились за минувшие сутки.

Напомним: Мурманская область в числе регионов с самым высоким показателем заболевших коронавирусом. Суточный прирост инфицированных в регионе сохраняется большой.

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