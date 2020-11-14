Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 ноября 2020 года составило 376 человек

За сутки в регионе 9 умерших. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области продолжает усугубляться. Согласной последней информации оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли от ковида еще девять человек. Всего - 376 летальных исходов. Напомним: такое же число смертей за один день в Заполярье было зафиксировано 7 ноября. Пока что это рекорд.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 23076 жителей Заполярья. 255 новых случаев был выявлен за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+93, всего 12103), на втором месте Белокаменка (2354), а замыкает печальную тройку Североморск (+19, всего 2346). 83% заболевших - с легкой и средней формой течения болезни, 17% - тяжелых.

Выздоровели 18862 пациентов, из них 228 поправились за минувшие сутки.

Напомним: самоизоляцию для пожилых северян старше 65 лет продлили до 26 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: коронавирус проник в колонии Мурманской области. В ИК-17 в Мурманске выявили заключенных с коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru