Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: самоизоляцию для северян старше 65 лет продлена до 26 ноября

За сутки выявляют свыше 200 человек зараженных коронавирусом, также каждый день регистрируют до девяти летальных случае.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С сентября северяне старше 65 лет снова были вынуждены сесть на обязательную самоизоляцию. Без нее жителям Мурманской области в возрасте дали понаслаждаться всего несколько недель.
Но мера важная и вынужденная: в Заполярье растет число зараженных коронавирусом, за сутки выявляют свыше 200 человек, также каждый день регистрируют до девяти летальных случаев, а ведь больше всего опасная болезнь угрожает как раз не молодым.
- Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 26 ноября. На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности. Решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве региона.
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