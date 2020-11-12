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Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: самоизоляцию для северян старше 65 лет продлена до 26 ноября

Последние новости о коронавирусе на 12 ноября 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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За сутки выявляют свыше 200 человек зараженных коронавирусом, также каждый день регистрируют до девяти летальных случае.

За сутки выявляют свыше 200 человек зараженных коронавирусом, также каждый день регистрируют до девяти летальных случае.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С сентября северяне старше 65 лет снова были вынуждены сесть на обязательную самоизоляцию. Без нее жителям Мурманской области в возрасте дали понаслаждаться всего несколько недель.

Но мера важная и вынужденная: в Заполярье растет число зараженных коронавирусом, за сутки выявляют свыше 200 человек, также каждый день регистрируют до девяти летальных случаев, а ведь больше всего опасная болезнь угрожает как раз не молодым.

- Правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 26 ноября. На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности. Решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве региона.

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Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости