Мурманская область в числе регионов с самым высоким показателем заболевших коронавирусом

Ситуация все еще напряженная. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области в последнее время оставляет желать лучшего. Напомним: 24 ноября в регионе был побит рекорд по числу заболевших за один день - тогда было выявлено 285 инфицированных. А общее количество зараженных перевалило за 26 тысяч человек.

Эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной во многих регионах. Так, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19 руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, где наблюдается самый высокий прирост по ковиду. Мурманская область в стороне не осталась.

- Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечаются в Республике Карелии, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Республике Тыва, Республике Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятии, Псковской и Новгородской областях, - уточнила Анна Попова.

Она также отметила, что в подавляющем большинстве регионов приняты меры против распространения коронавируса и призвала усилить контроль за их соблюдением.

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